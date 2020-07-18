Ситуация в Нагорном Карабахе: Ким Кардашьян призвала помочь Еревану в конфликте с Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Американская модель и телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян призвала американцев помочь Армении в конфликте с Азербайджаном. Об этом она написала в Instagram, передает УНН.
Кардашьян сообщила, что Баку нарушил призывы ООН к прекращению огня на фоне пандемии коронавирусной инфекции и напал на Армению. “Гражданские объекты в Армении подверглись нападению, и теперь Азербайджан угрожает разбомбить атомную электростанцию”, — написала модель.
Кардашьян отметила, что на следующей неделе конгресс США будет рассматривать законопроект, запрещающий поставки оружия в Азербайджан. В связи с этим она попросила подписчиков обратиться к своим представителям в конгрессе, чтобы те заблокировали возможную военную помощь Вашингтона Баку.
При этом она призвала международное сообщество вмешаться в конфликт, чтобы предотвратить его эскалацию и гибель людей.
Вооруженные столкновения двух стран начались 12 июля на границе в Товузском районе Азербайджана. Баку и Ереван взаимно обвиняют друг друга в нарушении границ и провокациях. Страны начали применять тяжелое вооружение и артиллерию. С обеих сторон есть погибшие.
16 июля Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС вблизи армянского города Мецамор. В Ереване эти угрозы назвали готовностью к геноциду.
If only I had a bright blue color on I would be the Armenian Flag