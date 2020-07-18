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Ситуація у Нагірному Карабасі: Кім Кардашьян закликала допомогти Єревану у конфлікті з Баку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Американська модель і телезірка вірменського походження Кім Кардашьян закликала американців допомогти Вірменії в конфлікті з Азербайджаном. Про це вона написала в Instagram, передає УНН.

Кардашьян повідомила, що Баку порушило заклики ООН до припинення вогню на тлі пандемії коронавірусної інфекції і напало на Вірменію. “Цивільні об’єкти в Вірменії зазнали нападу, і тепер Азербайджан погрожує розбомбити атомну електростанцію”, — написала модель.

Кардашьян зазначила, що на наступному тижні конгрес США розглядатиме законопроект, що забороняє поставки зброї до Азербайджану. У зв’язку з цим вона попросила підписників звернутися до своїх представників в конгресі, щоб ті заблокували можливу військову допомогу Вашингтона Баку.

При цьому вона закликала міжнародне співтовариство втрутитися в конфлікт, щоб запобігти його ескалації і загибелі людей.

Збройні зіткнення двох країн почалися 12 липня на кордоні в Товузському районі Азербайджану. Баку і Єреван взаємно звинувачують один одного в порушенні кордонів і провокації. Країни почали застосовувати важке озброєння і артилерію. З обох сторін є загиблі.

16 липня Міноборони Азербайджану пригрозило ракетним ударом по АЕС поблизу вірменського міста Мецамор. В Єревані ці загрози назвали готовністю до геноциду.

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If only I had a bright blue color on I would be the Armenian Flag

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