Ситуация пока не изменилась: Тернопольская ОВА о превышении содержания хлора в воздухе

На Тернопольщине фиксировали превышение содержания хлора в воздухе до 10 раз в результате пожара на промышленном объекте из-за ночной атаки россиян. Сейчас ситуация не изменилась, но соединения хлора неустойчивы, поэтому они достаточно быстро распадаются при благоприятных условиях. Об этом рассказал заместитель начальника Тернопольской ОВА Виктор Устенко во время брифинга, передает УНН.

Центр профилактики болезней продолжает мониторить состояние воздуха. Сейчас ситуация пока не изменилась, но, хочу отметить, что соединения хлора неустойчивы, поэтому они достаточно быстро распадаются при благоприятных условиях - сказал Устенко.

Напомним

После ночной атаки рф на промышленный объект в Тернопольской области выявлено превышение норм содержания хлора в воздухе в 4-10 раз. Местным жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице.