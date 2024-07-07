Ситуация на Сумщине: россияне 13 раз обстреляли приграничные территории

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ХАМАС принял предложение США о переговорах по израильским заложникам

ХАМАС принял предложение США о переговорах по израильским заложникам

  •  52644 просмотра
Politico: ультраправые голландские и испанские партии присоединятся к Патриотам Европы Орбана

Politico: ультраправые голландские и испанские партии присоединятся к Патриотам Европы Орбана

  •  46484 просмотра
В Крыму после взрыва горит газораспределительный узел

В Крыму после взрыва горит газораспределительный узел

  •  34012 просмотра
Япония и Камбоджа будут разминировать Украину

Япония и Камбоджа будут разминировать Украину

  •  52834 просмотра
В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

  •  59766 просмотра
публикации
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  153625 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  143154 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  148574 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  145096 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  178194 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

  •  14783 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  96275 просмотра
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  66108 просмотра
"В память о старых временах": кот Ларри нагадил в ботинок Сунака

"В память о старых временах": кот Ларри нагадил в ботинок Сунака

5 июля 2024, 10:59  •  104002 просмотра
5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

5 июля: Всемирный день бикини, День трудоголика, День трудоголика

5 июля 2024, 03:13  •  105877 просмотра
Актуальное
Ситуация на Сумщине: россияне 13 раз обстреляли приграничные территории

Ситуация на Сумщине: россияне 13 раз обстреляли приграничные территории

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 07:12  •  2329 просмотра

Read in English

россияне 13 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 58 взрывов в разных населенных пунктах.

Ночью и утром, враг 13 раз обстрелял приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Детали

По Сумской области россияне нанесли 13 обстрелов, в результате которых зафиксировано 58 взрывов в разных населенных пунктах, включая Хотинскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую общины.

  • В Шалыгинской общине российские войска сбросили 5 мин.
  • Великописаревская громада подверглась обстрелам из минометов (5 взрывов) и из ствольной артиллерии (7 взрывов).
  • Середино-Будская громада подверглась ударам от FPV дронов (4 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).
  • В Зноб-Новгородской громаде состоялись минометные обстрелы (8 взрывов).
  • Краснопольская громада сообщает о сбросе взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв) и минометных обстрелах (20 взрывов).
  • Хотинская община подверглась артиллерийским ударам (2 взрыва).

Напомним

13 ударных БПЛА сбили силы украинской ПВО в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях в ночь на воскресенье.

Еще плюс 1150 оккупантов и 16 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага7 июля 2024, 04:34 • 15273 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  115585 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  110997 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  153625 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
5 июля 2024, 12:03  •  95942 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  88512 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  76967 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Эксклюзив
Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
5 июля 2024, 07:53  •  66795 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

Эксклюзив
Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами
5 июля 2024, 07:03  •  49050 просмотра

Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами

Эксклюзив
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
5 июля 2024, 06:30  •  145096 просмотра

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

Эксклюзив
Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик
5 июля 2024, 05:30  •  65010 просмотра

Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик

Популярные

В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

  •  59766 просмотра
Япония и Камбоджа будут разминировать Украину

Япония и Камбоджа будут разминировать Украину

  •  52834 просмотра
В Крыму после взрыва горит газораспределительный узел

В Крыму после взрыва горит газораспределительный узел

  •  34012 просмотра
Politico: ультраправые голландские и испанские партии присоединятся к Патриотам Европы Орбана

Politico: ультраправые голландские и испанские партии присоединятся к Патриотам Европы Орбана

  •  46484 просмотра
ХАМАС принял предложение США о переговорах по израильским заложникам

ХАМАС принял предложение США о переговорах по израильским заложникам

  •  52644 просмотра

Публикации

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  153625 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  143154 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  148574 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  145096 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  178194 просмотра

Война

Ситуация на Сумщине: россияне 13 раз обстреляли приграничные территории

Ситуация на Сумщине: россияне 13 раз обстреляли приграничные территории

  •  2329 просмотра
Разведчики ГУР уничтожили российского "жителя" и логистический центр оккупантов

Разведчики ГУР уничтожили российского "жителя" и логистический центр оккупантов

  •  10346 просмотра
В российской воронежской области детонирует склад боеприпасов после заявлений об атаке беспилотниками

В российской воронежской области детонирует склад боеприпасов после заявлений об атаке беспилотниками

  •  11473 просмотра
На фронте произошло 142 боевых столкновения - Геншаб

На фронте произошло 142 боевых столкновения - Геншаб

  •  13243 просмотра
Авиация и ракетные войска Сил обороны поразили вражеский пункт управления дронов

Авиация и ракетные войска Сил обороны поразили вражеский пункт управления дронов

  •  15859 просмотра

политика

Воздушные Силы ночью сбили 13 ударных дронов

Воздушные Силы ночью сбили 13 ударных дронов

  •  26139 просмотра
Байден после неудачных дебатов отстает от Трампа в опросе Bloomberg лишь на 2%

Байден после неудачных дебатов отстает от Трампа в опросе Bloomberg лишь на 2%

  •  21198 просмотра
В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

  •  59752 просмотра
Япония и Камбоджа будут разминировать Украину

Япония и Камбоджа будут разминировать Украину

  •  52816 просмотра
Politico: ультраправые голландские и испанские партии присоединятся к Патриотам Европы Орбана

Politico: ультраправые голландские и испанские партии присоединятся к Патриотам Европы Орбана

  •  46459 просмотра

Война

Ситуация на Сумщине: россияне 13 раз обстреляли приграничные территории

Ситуация на Сумщине: россияне 13 раз обстреляли приграничные территории

  •  2329 просмотра
Разведчики ГУР уничтожили российского "жителя" и логистический центр оккупантов

Разведчики ГУР уничтожили российского "жителя" и логистический центр оккупантов

  •  10346 просмотра
В российской воронежской области детонирует склад боеприпасов после заявлений об атаке беспилотниками

В российской воронежской области детонирует склад боеприпасов после заявлений об атаке беспилотниками

  •  11473 просмотра
На фронте произошло 142 боевых столкновения - Геншаб

На фронте произошло 142 боевых столкновения - Геншаб

  •  13243 просмотра
Авиация и ракетные войска Сил обороны поразили вражеский пункт управления дронов

Авиация и ракетные войска Сил обороны поразили вражеский пункт управления дронов

  •  15859 просмотра

политика

Воздушные Силы ночью сбили 13 ударных дронов

Воздушные Силы ночью сбили 13 ударных дронов

  •  26139 просмотра
Байден после неудачных дебатов отстает от Трампа в опросе Bloomberg лишь на 2%

Байден после неудачных дебатов отстает от Трампа в опросе Bloomberg лишь на 2%

  •  21198 просмотра
В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

  •  59752 просмотра
Япония и Камбоджа будут разминировать Украину

Япония и Камбоджа будут разминировать Украину

  •  52816 просмотра
Politico: ультраправые голландские и испанские партии присоединятся к Патриотам Европы Орбана

Politico: ультраправые голландские и испанские партии присоединятся к Патриотам Европы Орбана

  •  46459 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  45604 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  44478 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  106634 просмотра

Экономика

На альтернативные источники электричества: программа льготного кредитования для ОСМД и ЖСК заработает с 20 июля

На альтернативные источники электричества: программа льготного кредитования для ОСМД и ЖСК заработает с 20 июля

  •  28064 просмотра
Более 80 тысяч тонн: очередную партию украинского зерна оккупанты вывезли из Донецкой области

Более 80 тысяч тонн: очередную партию украинского зерна оккупанты вывезли из Донецкой области

  •  35125 просмотра
Завтра в Украине не будут выключать свет с 7:00 до 15:00: как будут действовать графики в другое время суток

Завтра в Украине не будут выключать свет с 7:00 до 15:00: как будут действовать графики в другое время суток

  •  26824 просмотра
Еще на один час больше со светом: графики отключений отменили до 17:00

Еще на один час больше со светом: графики отключений отменили до 17:00

  •  29781 просмотра
Графики отключений света перенесли на 16 часов - ДТЭК

Графики отключений света перенесли на 16 часов - ДТЭК

  •  34491 просмотра

Киев

В Киеве потушили масштабный пожар в пятиэтажке: фото с места событий

В Киеве потушили масштабный пожар в пятиэтажке: фото с места событий

  •  22648 просмотра
В Киеве вспыхнула пятиэтажка: огонь пытаются потушить более 50 спасателей

В Киеве вспыхнула пятиэтажка: огонь пытаются потушить более 50 спасателей

  •  22129 просмотра
В Киеве в квартире взорвался туристический баллон: получила ожоги женщина

В Киеве в квартире взорвался туристический баллон: получила ожоги женщина

5 июля 2024, 13:23  •  35257 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

4 июля 2024, 22:50  •  101583 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

4 июля 2024, 22:38  •  51352 просмотра