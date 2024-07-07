Ситуация на Сумщине: россияне 13 раз обстреляли приграничные территории
Киев • УНН
россияне 13 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 58 взрывов в разных населенных пунктах.
Ночью и утром, враг 13 раз обстрелял приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
Детали
По Сумской области россияне нанесли 13 обстрелов, в результате которых зафиксировано 58 взрывов в разных населенных пунктах, включая Хотинскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую общины.
- В Шалыгинской общине российские войска сбросили 5 мин.
- Великописаревская громада подверглась обстрелам из минометов (5 взрывов) и из ствольной артиллерии (7 взрывов).
- Середино-Будская громада подверглась ударам от FPV дронов (4 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).
- В Зноб-Новгородской громаде состоялись минометные обстрелы (8 взрывов).
- Краснопольская громада сообщает о сбросе взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв) и минометных обстрелах (20 взрывов).
- Хотинская община подверглась артиллерийским ударам (2 взрыва).
Напомним
13 ударных БПЛА сбили силы украинской ПВО в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях в ночь на воскресенье.
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