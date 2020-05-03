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Ситуация на Донбассе: боевики совершили три обстрелы, есть травмированные

Киев • УНН

 • 13543 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского огня три украинских защитника получили боевое травмирование. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

Ситуация на Донбассе: боевики совершили три обстрелы, есть травмированные

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже трижды открывали огонь по позициям украинских защитников", - сказал представитель Минобороны.

В частности, по его словам, на Донецком направлении, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки.

На Луганском направлении, с 6:30 по 7:10, российские оккупационные войска выпустили 30 мин 82-го калибра во время обстрела украинских защитников неподалеку Орехово.

"По имеющейся информации, с начала этого периода, в результате вражеского минометного обстрела трое украинских защитников получили боевое травмирование. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", - отметил Шаравара.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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