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Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили три обстріли, є травмовані

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднанних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого вогню три український захисники отримали бойове травмування. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили три обстріли, є травмовані

“Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації вже тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників”, — сказав речник Міноборони.

Зокрема, з його слів, на Донецькому напрямку, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв наші позиції біля Широкиного та Богданівки.

На Луганському напрямку, з 6:30 по 7:10, російські окупаційні війська випустили 30 мін 82-го калібру під час обстрілу українських захисників неподалік Оріхового.

“За наявною інформацією, з початку цієї доби, внаслідок ворожого мінометного обстрілу троє українських захисників отримали бойове травмування. Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу”, — зазначив Шаравара.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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