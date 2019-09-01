Ситуация на Донбассе: боевики совершили три обстрела, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три случая нарушения режима перемирия со стороны противника. Боевых потерь с начала текущих суток нет. Об этом сообщил полковник Александр Мотузяник, передает УНН со ссылкой на прессцентр Министерства обороны Украины.
"Около 02.00 ночи оккупанты обстреляли из пулеметов наши позиции в районе Николаевки. В 10.00 утра фиксировалось ведения противником огня из станковых противотанковых гранатометов неподалеку Водяного. В третий раз враг нарушил режим перемирия в 10.10 на подступах к с. Луганское, где также применил СПГ и стрелковое оружие", - сообщил Мотузяник.
По его словам, дважды с начала суток наши защитники открывали огонь из очередных пехотных огневых средств.
По состоянию на сейчас военнослужащие Объединенных сил полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Боевых потерь с начала текущей суток нет, добавил Мотузяник.
Напомним, 31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.