Ситуация на Донбассе: боевики совершили три обстрела, потерь нет

"Около 02.00 ночи оккупанты обстреляли из пулеметов наши позиции в районе Николаевки. В 10.00 утра фиксировалось ведения противником огня из станковых противотанковых гранатометов неподалеку Водяного. В третий раз враг нарушил режим перемирия в 10.10 на подступах к с. Луганское, где также применил СПГ и стрелковое оружие", - сообщил Мотузяник.

По его словам, дважды с начала суток наши защитники открывали огонь из очередных пехотных огневых средств.

По состоянию на сейчас военнослужащие Объединенных сил полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Боевых потерь с начала текущей суток нет, добавил Мотузяник.

Напомним, 31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.