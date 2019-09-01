Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили три обстріли, втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три випадки порушення режиму перемир’я з боку противника. Бойових втрат з початку поточної доби немає. Про це повідомив полковник Олександр Мотузяник, передає УНН із посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.
"Близько 02.00 ночі окупанти обстріляли з кулеметів наші позиції в районі Миколаївки. О 10.00 ранку фіксувалося ведення противником вогню зі станкових протитанкових гранатометів неподалік Водяного. Втрете ворог порушив режим перемир’я о 10.10 на підступах до с. Луганське, де також застосував СПГ та стрілецьку зброю", - повідомив Мотузяник.
За його словами, двічі від початку доби наші оборонці відкривали вогонь у відповідь з чергових піхотних вогневих засобів.
Станом на зараз військовослужбовці Об’єднаних сил повністю контролюють ситуацію на лінії зіткнення. Бойових втрат з початку поточної доби немає, додав Мотузяник.
Нагадаємо, 31 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.