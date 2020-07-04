Ситуация на Донбассе: боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку пресс-службы штаба ООС.
"4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В начале суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
Также неподалеку Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются", - отмечается в сообщении.
Кроме того, за текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
"На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.