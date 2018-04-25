В НАБУ заявили об активизации международной правовой помощи

"У нас более 20 международных поручений, касающихся громких уголовных дел. Сейчас процесс обмена информацией, в том числе с Британией, оживился. И, думаю, это принесет плодотворные результаты. Все зависит от того, насколько быстро документы будут переданы НАБУ для дальнейшего расследования ", - сказал Сытник.



Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследование уголовного производства по стоимости закупки Министерством обороны Украины партии БМП-1 из польских посредников.