У НАБУ заявили про активізацію міжнародної правової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник констатує про пожвавлення міжнародної правової допомоги у розслідуваннях гучних справ. Про це Ситник сказав сьогодні на прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
"У нас більше 20 міжнародних доручень, які стосуються гучних кримінальних справ. Зараз процес обміну інформацією, у тому числі з Британією, пожвавився. І, думаю, це принесе плідні результати. Все залежить від того, наскільки швидко документи будуть передані НАБУ для подальшого розслідування", - сказав Ситник.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування кримінального провадження щодо вартості закупівлі Міністерством оборони України партії БМП-1 через польських посередників.