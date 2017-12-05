Сытник и Холодницкий в США прокомментировали сотрудничество с ФБР

Так, руководители украинских антикоррупционных ведомств участвуют в Глобальном форуме по возврату активов, где, наряду с другими вопросами, рассматривается возвращения активов, приобретенных путем осуществления преступной деятельности в Украине.

"Насколько я знаю, как прокурор, надзирал за этими делами, деятельность ФБР сводилась к консультированию и собственно к тем действиям, которые проводились в рамках Меморандума", - заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

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В частности, руководитель САП отреагировал на недавнее заявление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о незаконности сотрудничества НАБУ и иностранных спецслужб, вероятно, в деле о коррупции в ГМС.

"Я не могу комментировать слова Генерального прокурора, я могу подтвердить, что в НАБУ, на основании заключенных меморандумов, есть определенное сотрудничество не только с ФБР, но и с другими учреждениями", - сказал Холодницкий.

В свою очередь руководитель НАБУ Артем Сытник рассказал, что в ФБР были шокированы (заявлением ГПУ - ред.), так как сотрудничают практически со всеми правоохранительными органами.

"Конечно, они (в ФБР - ред.) немного шокированы таким поворотом событий, потому что они помогали не только антикоррупционному бюро. У них есть сотрудничество практически со всеми правоохранительными органами. Но почему-то именно с этой операцией у генерального прокурора возникла мысль, что кто-то там, какая-то спецслужба иностранная незаконно работает на территории Украины. Честно говоря, это очень плохо", - подчеркнул руководитель НАБУ Сытник.

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Также, руководитель САП Холодницкий в связи с заявлением ГПУ и НАБУ рассказал, что агенты ФБР не бегают по Киеву с оружием в борьбе с коррупционерами.

"Я скажу откровенно в Украине сейчас немного искажена ситуация. И после слов как руководства НАБУ, так и Генеральной прокуратуры, у многих сложилось впечатление, что ФБР, знаете, как агенты "Малдер и Скалли" бегали по Киеву с пистолетами и стреляли коррупционеров. Нет, не так. Работу делали и должны делать агенты НАБУ как уполномоченный орган", - подчеркнул Холодницкий.

ФБР представляет американское правительство, а это, по мнению главы САП, "нам реально помогает и в создании антикоррупционных органов, и в развитии их деятельности".

Сытник, в свою очередь, отметил, что ранее Генеральный прокурор приветствовал сотрудничество между Антикоррупционной прокуратурой и ФБР, в частности, в "янтарном деле".

"Было конкретное дело - так называемое янтарное дело, когда у нас был брифинг с антикоррупционным прокурором и мы сказали, что мы разоблачили схему, и разоблачение происходило с участием наших американских коллег из ФБР в рамках меморандума, который подписан два года назад. Тогда Генеральный прокурор с парламентской трибуны заявил, что это - блестящая операция, все хорошо. Почему сейчас в той же самой ситуации, при том же самом сотрудничестве, при том же меморандуме, заявляется о том, что оказывается, что ФБР, которое помогало в расследовании убийства Павла Шеремета, других дел - почему-то сейчас вне закона, честно говоря, очень трудно комментировать", - сказал Сытник.