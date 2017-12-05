Ситник та Холодницький в США прокоментували співпрацю з ФБР

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 193058 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 200660 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 331173 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 230420 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 337959 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 218471 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 242466 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255688 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247486 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136543 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.1 м/с
78 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

Mirage показали себе дуже добре, будемо збільшувати їх кількість – Зеленський

26 березня, 19:09 • 31356 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 43244 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 57596 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

00:00 • 37347 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 32890 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 153598 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 193028 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 331146 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 337938 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 286632 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 103856 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 92696 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 127178 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 144364 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 149581 перегляди
Актуальне
Ситник та Холодницький в США прокоментували співпрацю з ФБР

Ситник та Холодницький в США прокоментували співпрацю з ФБР

Київ • УНН

 • 39714 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Керівник національного антикорупційного бюро Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький цього тижня в Вашингтоні розповіли про співпрацю українських відомств з ФБР, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Так, керівники українських антикорупційних відомств беруть участь в Глобальному форумі з повернення активів, де, поряд з іншими питаннями, розглядається повернення активів, набутих шляхом здійснення злочинної діяльності в Україні.

"Наскільки я знаю, як прокурор, який наглядав над цими справами, діяльність ФБР зводилася до консультування і власне до тих дій, які проводились в рамках Меморандуму", - заявив керівник САП Назар Холодницький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Телеграми у Вашингтон: Луценко хоче, аби керівники НАБУ і САП прозвітували у ВР

Зокрема, керівник САП відреагував на нещодавню заяву Генерального прокурора України Юрія Луценка про незаконність співпраці НАБУ та іноземних спецслужб, імовірно, в справі про корупцію у ДМС.

"Я не можу коментувати слова Генерального прокурора, я можу підтвердити, що у НАБУ, на підставі укладених меморандумів, є певна співпраця не тільки з ФБР, але і з іншими установами", - сказав Холодницький.

В свою чергу керівник НАБУ Артем Ситник розповів, що у ФБР були шоковані (заявою ГПУ - ред.), так як співпрацюють практично з усіма правоохоронними органами.

"Звичайно, що вони (в ФБР – ред.) трохи шоковані таким поворотом подій, тому що вони допомагали не тільки Антикорупційному бюро. У них є співпраця практично з усіма правоохоронними органами. Але чомусь саме з цієї операції у генерального прокурора виникла думка, що хтось там, якась спецслужба іноземна незаконно працює на території України. Чесно кажучи, це дуже погано", - наголосив керівник НАБУ Ситник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко назвав міфом "війну" між ГПУ та НАБУ

Також, керівник САП Холодницький у зв'язку з заявою ГПУ і НАБУ розповів, що агенти ФБР не бігають по Києву зі зброєю у боротьбі з корупціонерами.

"Я скажу відверто в Україні зараз трохи викривлена ситуація. І після слів як керівництва НАБУ, так і Генеральної прокуратури, у багатьох склалося враження, що ФБР, знаєте, як агенти "Малдер і Скаллі" бігали по Києву з пістолетами і стріляли корупціонерів. Ні, не так. Роботу робили і повинні робити агенти НАБУ як уповноважений орган", - наголосив Холодницький.

ФБР представляє американський уряд, а це, на думку очільника САП, є сторона, яка "нам реально допомагає і у створенні антикорупційних органів, і у розвитку їх діяльності".​

Ситник, в свою чергу, відзначив, що раніше Генеральний прокурор вітав співпрацю між Антикорупційною прокуратурою та ФБР, зокрема, у "бурштиновій справі".

"Була конкретна справа – так звана бурштинова справа, коли у нас був брифінг з антикорупційним прокурором і ми сказали, що ми викрили схему, і викриття відбувалось за участю наших американських колег з ФБР в рамках меморандуму, який підписаний два роки тому назад. Тоді Генеральний прокурор з парламентської трибуни заявив, що це - блискуча операція, все добре. Чому зараз у тій же самій ситуації, при тій же самій співпраці, при тому ж самому меморандумі, заявляється про те, що виявляється, що ФБР, яке допомагало в розслідуванні вбивства Павла Шеремета, інших справ – чому зараз це поза законом, чесно кажучи, дуже важко коментувати", - нагадав Ситник.

 

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.16
Bitcoin
$87,568.30
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,068.47
Ethereum
$2,030.21