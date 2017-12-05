Ситник та Холодницький в США прокоментували співпрацю з ФБР

Так, керівники українських антикорупційних відомств беруть участь в Глобальному форумі з повернення активів, де, поряд з іншими питаннями, розглядається повернення активів, набутих шляхом здійснення злочинної діяльності в Україні.

"Наскільки я знаю, як прокурор, який наглядав над цими справами, діяльність ФБР зводилася до консультування і власне до тих дій, які проводились в рамках Меморандуму", - заявив керівник САП Назар Холодницький.

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Зокрема, керівник САП відреагував на нещодавню заяву Генерального прокурора України Юрія Луценка про незаконність співпраці НАБУ та іноземних спецслужб, імовірно, в справі про корупцію у ДМС.

"Я не можу коментувати слова Генерального прокурора, я можу підтвердити, що у НАБУ, на підставі укладених меморандумів, є певна співпраця не тільки з ФБР, але і з іншими установами", - сказав Холодницький.

В свою чергу керівник НАБУ Артем Ситник розповів, що у ФБР були шоковані (заявою ГПУ - ред.), так як співпрацюють практично з усіма правоохоронними органами.

"Звичайно, що вони (в ФБР – ред.) трохи шоковані таким поворотом подій, тому що вони допомагали не тільки Антикорупційному бюро. У них є співпраця практично з усіма правоохоронними органами. Але чомусь саме з цієї операції у генерального прокурора виникла думка, що хтось там, якась спецслужба іноземна незаконно працює на території України. Чесно кажучи, це дуже погано", - наголосив керівник НАБУ Ситник.

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Також, керівник САП Холодницький у зв'язку з заявою ГПУ і НАБУ розповів, що агенти ФБР не бігають по Києву зі зброєю у боротьбі з корупціонерами.

"Я скажу відверто в Україні зараз трохи викривлена ситуація. І після слів як керівництва НАБУ, так і Генеральної прокуратури, у багатьох склалося враження, що ФБР, знаєте, як агенти "Малдер і Скаллі" бігали по Києву з пістолетами і стріляли корупціонерів. Ні, не так. Роботу робили і повинні робити агенти НАБУ як уповноважений орган", - наголосив Холодницький.

ФБР представляє американський уряд, а це, на думку очільника САП, є сторона, яка "нам реально допомагає і у створенні антикорупційних органів, і у розвитку їх діяльності".​

Ситник, в свою чергу, відзначив, що раніше Генеральний прокурор вітав співпрацю між Антикорупційною прокуратурою та ФБР, зокрема, у "бурштиновій справі".

"Була конкретна справа – так звана бурштинова справа, коли у нас був брифінг з антикорупційним прокурором і ми сказали, що ми викрили схему, і викриття відбувалось за участю наших американських колег з ФБР в рамках меморандуму, який підписаний два роки тому назад. Тоді Генеральний прокурор з парламентської трибуни заявив, що це - блискуча операція, все добре. Чому зараз у тій же самій ситуації, при тій же самій співпраці, при тому ж самому меморандумі, заявляється про те, що виявляється, що ФБР, яке допомагало в розслідуванні вбивства Павла Шеремета, інших справ – чому зараз це поза законом, чесно кажучи, дуже важко коментувати", - нагадав Ситник.