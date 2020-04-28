Сытник “спешно” ушел на больничный - нардеп

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 2530 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 8109 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 14733 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 52087 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93922 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104209 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130067 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130011 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174502 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122100 просмотра

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Сытник “спешно” ушел на больничный - нардеп

Сытник “спешно” ушел на больничный - нардеп

Киев  •  УНН

 • 24113 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник “спешно” ушел на больничный. Об этом в своем Telegram-канале сообщил внефракционный народный депутат Антон Поляков, передает УНН.

“Сытник спешно ушел на больничный. Желаем ему и всем антикоррупционным органам страны скорейшего выздоровления! Артем Сергеевич, надеемся к вашему выходу на работу, на вашем столе, в вашем кабинете на Сурикова вас уже будет ждать обходной лист”, — пишет нардеп.

Напомним, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект № 3133, который предусматривает увольнение директора НАБУ из должности, если на него в течение последнего года налагалось админвзыскание за правонарушение, связанное с коррупцией. Соответствующее решение было принято на заседании комитета. 

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