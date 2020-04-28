Ситник "поспіхом" пішов на лікарняний - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник "поспіхом" пішов на лікарняний. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив позафракційний народний депутат Антон Поляков, передає УНН.
"Ситник спішно пішов на лікарняний. Бажаємо йому і всім антикорупційним органам країни якнайшвидшого одужання! Артем Сергійович, сподіваємося до вашого виходу на роботу, на вашому столі, в вашому кабінеті на Сурикова вас вже чекатиме обхідний лист", - пише нардеп.
Нагадаємо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу законопроект № 3133, який передбачає звільнення директора НАБУ з посади, якщо на нього протягом останнього року накладалося адмінстягнення за правопорушення, пов'язане з корупцією. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету.