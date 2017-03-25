Сирийская армия отбила восточный Дамаск у исламистов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сирийская армия сообщила о том, что отвоевала восточные районы Дамаска, захваченные джихадистами в начале недели, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Во время интенсивной операции удалось занять все позиции между районами Джобар и Кабун, сообщило военное командование накануне.
Сирийский наблюдательный совет по правам человека подтвердил продвижение правительственных войск в результате ожесточенных боев.
Кварталы, за которые ведутся бои, расположены всего в нескольких километрах от центра сирийской столицы. В начале недели исламисты начали наступление на восточные части Дамаска, из которых они были выбиты всего несколькими днями ранее.
По данным сирийских активистов, это были самые тяжелые бои в городе за последние два года.
Напомним, 21 марта сообщалось, что сирийские повстанцы начали новый наступление на Дамаск.