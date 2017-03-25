Сирійська армія відбила східний Дамаск в ісламістів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сирійська армія повідомила про відвоювання східних районів Дамаска, захоплених джихадистами на початку тижня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Під час інтенсивної операції вдалося зайняти всі позиції між районами Джобар і Кабун, повідомило військове командування напередодні.
Сирійська наглядова рада з прав людини підтвердила просування урядових військ в результаті запеклих боїв.
Квартали, за які ведуться бої, розташовані всього в декількох кілометрах від центру сирійської столиці. На початку тижня ісламісти почали наступ на східні частини Дамаска, з яких вони були вибиті всього декількома днями раніше.
За даними сирійських активістів, це були найважчі бої в місті за останні два роки.
Нагадаємо, 21 березня повідомлялося, що сирійські повстанці почали новий наступ на Дамаск.