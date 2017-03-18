Синоптики сообщили о значительном уровне лавинной опасности в Закарпатской области

УЖГОРОД-КИЕВ. 18 марта. УНН. В течение 18-19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности, передает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.