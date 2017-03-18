Синоптики сообщили о значительном уровне лавинной опасности в Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 марта. УНН. В течение 18-19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности, передает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.
В целом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки по Закарпатской области ожидается облачная дождливая погода, в горах местами мокрый снег, местами сильные осадки. На отдельных участках горных дорог гололедица. Ветер юго-западный 7-12, в горах днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 °, днем 3-8 ° тепла, в горах местами ночью 0-4 ° мороза, днем 3 ° мороза - 2 ° тепла.
Добавим, что 17 марта, на Закарпатье сохранялся ИИ (умеренный) уровень лавинной опасности.
Напомним, сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.