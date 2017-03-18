Синоптики повідомили про значний рівень лавинної небезпеки на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 березня. УНН. Протягом 18-19 березня у зв′язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір′ї Закарпатської області очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки, передає УНН з посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.
У цілому, за прогнозами синоптиків, у найближчу добу по Закарпатській області очікується хмарна дощова погода, у горах подекуди мокрий сніг, місцями сильні опади. На окремих ділянках гірських доріг ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12, у горах вдень місцями 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-5°, вдень 3-8° тепла, у горах місцями вночі 0-4° морозу, вдень 3° морозу – 2° тепла.
Додамо, що 17 березня, на Закарпатті зберігався ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки.
Нагадамєо, сьогодні в Україні пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.