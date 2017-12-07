Синоптики сообщили о лавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В связи со сложными погодными условиями в Карпатах сохраняется лавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, передает УНН.
“По данным, УкрГидрометцентра, 7-8 декабря, в связи с метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в связи с осадками и снеготаянием, ожидаются подъемы уровней воды, однако угрозы негативных последствий нет.
“7-9 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) На 0,3-1,0 м; на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м. 8-10 декабря на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м”, сообщили в ГСЧС.
Напомним, сегодня на территории Украины ожидается мокрый снег и потепление.