Сьогодні в Україні в мокрий сніг та потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні, 7 грудня в Україні очікується значний температурний контраст. На півночі Україні вночі очікується -3-5 градусів, у денні години в Криму та на півдні Одещини +7+10 градусів. У більшості областей протягом дня очікується 0+6 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 3 градусів тепла - 3 морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
В Україні очікується мокрий сніг з дощем, опади чергуватимуться із проясненнями. На дорогах ожеледиця.
У західних областях - пройде мокрий сніг. Вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
У північних областях пройде мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі від 2 тепла до 5 морозу, вдень 1-5 градусів тепла.
У східних областях - місцями невеликі опади. Температура повітря вночі 0-3 градуси морозу, вдень 1-6 градусів тепла.
У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі від 3 тепла до 1 морозу, вдень 1-6 градусів вище нуля.
На півдні України - місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 2-7, в Криму та на півдні Одеської області 6-10 градусів вище нуля.
Вітер в Україні західний, 5-12, на заході та півдні місцями пориви 15-20 м/с.