Сьогодні в Україні в мокрий сніг та потепління

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні, 7 грудня в Україні очікується значний температурний контраст. На півночі Україні вночі очікується -3-5 градусів, у денні години в Криму та на півдні Одещини +7+10 градусів. У більшості областей протягом дня очікується 0+6 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 3 градусів тепла - 3 морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.