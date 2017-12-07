Сегодня в Украине в мокрый снег и потепление

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде.
09:37 • 677 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде.

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14142 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94017 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109319 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129690 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106249 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107957 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123197 просмотра

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Сегодня в Украине в мокрый снег и потепление

Сегодня в Украине в мокрый снег и потепление

Киев  •  УНН

 • 11019 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сегодня, 7 декабря в Украине ожидается значительный температурный контраст. На севере Украины ночью ожидается -3-5 градусов, в дневные часы в Крыму и на юге Одесской области + 7 + 10 градусов. В большинстве областей течение дня ожидается 0 + 6 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 3 градусов тепла - 3 мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине ожидается мокрый снег с дождем, осадки будут чередоваться с прояснениями. На дорогах гололедица.

В западных областях - пройдет мокрый снег. Ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

В северных областях пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 5 мороза, днем ​​1-5 градусов тепла.

В восточных областях - местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью 0-3 градуса мороза, днем ​​1-6 градусов тепла.

В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 1 мороза, днем ​​1-6 градусов выше нуля.

На юге Украины - местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​2-7, в Крыму и на юге Одесской области 6-10 градусов выше нуля.

Ветер в Украине западный, 5-12, на западе и юге местами порывы 15-20 м / с.

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