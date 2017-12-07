Сегодня в Украине в мокрый снег и потепление
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сегодня, 7 декабря в Украине ожидается значительный температурный контраст. На севере Украины ночью ожидается -3-5 градусов, в дневные часы в Крыму и на юге Одесской области + 7 + 10 градусов. В большинстве областей течение дня ожидается 0 + 6 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 3 градусов тепла - 3 мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине ожидается мокрый снег с дождем, осадки будут чередоваться с прояснениями. На дорогах гололедица.
В западных областях - пройдет мокрый снег. Ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В северных областях пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 5 мороза, днем 1-5 градусов тепла.
В восточных областях - местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью 0-3 градуса мороза, днем 1-6 градусов тепла.
В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 1 мороза, днем 1-6 градусов выше нуля.
На юге Украины - местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем 2-7, в Крыму и на юге Одесской области 6-10 градусов выше нуля.
Ветер в Украине западный, 5-12, на западе и юге местами порывы 15-20 м / с.