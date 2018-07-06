Синоптики предупредили о пожарной опасности в четырех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в четырех областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 6 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
2 июля в Херсоне на верфи загорелось судно: огонь распространился на каюты и палубу. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Как сообщал УНН, в Одесской области почти сутки тушили возгорание лузги подсолнечника.
23 июня произошел пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной в Киеве.
Напомним, в Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.