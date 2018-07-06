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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в чотирьох областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в чотирьох областях. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 6 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені.

2 липня у Херсоні на верфі загорілось судно: вогонь поширився на каюти та палубу. Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.

Як повідомляв УНН, на Одещині майже добу гасили загоряння лузги соняшника.

23 червня сталася пожежа в одному з вагонів вантажного потяга з деревиною у Рівному.

Нагадаємо, у Миколаївській області горіла пшениця на корені площею 4,5 га.

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