Синоптики попередили про пожежну небезпеку в чотирьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в чотирьох областях. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 6 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені.
2 липня у Херсоні на верфі загорілось судно: вогонь поширився на каюти та палубу. Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.
Як повідомляв УНН, на Одещині майже добу гасили загоряння лузги соняшника.
23 червня сталася пожежа в одному з вагонів вантажного потяга з деревиною у Рівному.
Нагадаємо, у Миколаївській області горіла пшениця на корені площею 4,5 га.