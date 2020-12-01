Синоптики предупредили киевлян о мокром снеге
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Синоптики предупредили об усилении осадков в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Сегодня, 1 декабря, в Киеве возможен мокрый снег: синоптики прогнозируют снижение температуры от +1 до -2, а после 15:00 - усиление осадков. В связи с этим техника КК "Киевавтодор" заранее выехала в город на исходные позиции, чтобы в случае ухудшения погодных условий оперативно начать обработку и очистку дорог, тротуаров и мостов столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дорожники будут обрабатывать противогололедными средствами подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в первые дни декабря ожидается снег и до -12 градусов мороза.