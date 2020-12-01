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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 6902 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 70045 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105087 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Синоптики предупредили киевлян о мокром снеге

Синоптики предупредили киевлян о мокром снеге

Киев  •  УНН

 • 13074 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Синоптики предупредили об усилении осадков в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня, 1 декабря, в Киеве возможен мокрый снег: синоптики прогнозируют снижение температуры от +1 до -2, а после 15:00 - усиление осадков. В связи с этим техника КК "Киевавтодор" заранее выехала в город на исходные позиции, чтобы в случае ухудшения погодных условий оперативно начать обработку и очистку дорог, тротуаров и мостов столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожники будут обрабатывать противогололедными средствами подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в первые дни декабря ожидается снег и до -12 градусов мороза.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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