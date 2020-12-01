Синоптики попередили киян про мокрий сніг

“Сьогодні, 1 грудня, в Києві можливий мокрий сніг: синоптики прогнозують зниження температури від +1 до -2, а після 15:00 – посилення опадів. У зв’язку із цим техніка КК “Київавтодор” заздалегідь виїхала у місто на вихідні позиції, щоб у разі погіршення погодних умов оперативно розпочати обробку і очищення доріг, тротуарів та мостів столиці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дорожники оброблятимуть протиожеледними засобами підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости та шляхопроводи.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у перші дні грудня очікується сніг і до -12 градусів морозу.