Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"Завтра в восточных, днем также и в западных областях, в субботу по всей стране небольшой, местами умеренный дождь, ночью местами с мокрым снегом; в воскресенье преимущественно без осадков, лишь в восточной части ночью слабые осадки. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, 16 марта в Украине, 17 марта в северо-восточных и западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 3-10 ° тепла, 17 марта в западных и Одесской областях 12-17 ° тепла, в Карпатах ночью и днем 0-5 ° мороза", - сообщили УНН.

Синоптики добавили, что в Киевской области завтра без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3° мороза, днем 6-11 ° тепла, в Киеве ночью 0-2 ° тепла, днем 7-9°.



Как сообщал УНН, на выходных, 16-17 марта, в Украине небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, лишь на юге страны без осадков.