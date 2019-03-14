Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Завтра у східних, вдень також і в західних областях, в суботу по всій країні невеликий, місцями помірний дощ, вночі подекуди з мокрим снігом; в неділю переважно без опадів, лише у східній частині вночі слабкі опади. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у східних, вдень також і в західних областях, в суботу по всій країні невеликий, місцями помірний дощ, вночі подекуди з мокрим снігом; в неділю переважно без опадів, лише у східній частині вночі слабкі опади. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, 16 березня в Україні, 17 березня у північно-східних та західних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 3-10° тепла, 17 березня у західних та Одеській областях 12-17° тепла; в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу", - повідомили УНН.
Синоптики додали, що на Київщині завтра без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.
Як повідомляв УНН, на вихідних, 16-17 березня, в Україні невеликий, місцями помірний дощ, вночі з мокрим снігом, лише на півдні країни без опадів.