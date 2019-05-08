Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, только 9 мая в западных и северных областях, 10-11 мая на востоке страны без существенных осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, только 9 мая в западных и северных областях, 10-11 мая на востоке страны без существенных осадков. Температура завтра ночью 2-8 ° тепла, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 °, днем 13-18 ° тепла, в восточной части ночью 10-15 °, днем 19-22 °, 10-11 мая в Украине ночью 6-11 °, днем 16-21° ", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью 4-7 ° тепла, днем 13-16 °.
Как сообщал УНН, в Украине пройдут дожди с конца недели .