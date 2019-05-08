Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У найближчі три доби на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, лише 9 травня у західних та північних областях, 10-11 травня на сході країни без істотних опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"У найближчі три доби на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, лише 9 травня у західних та північних областях, 10-11 травня на сході країни без істотних опадів. Температура завтра вночі 2-8° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла, у східній частині вночі 10-15°, вдень 19-22°; 10-11 травня в Україні вночі 6-11°, вдень 16-21°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра без істотних опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі 4-7° тепла, вдень 13-16°.
Як повідомляв УНН, в Україні дощитиме до кінця тижня.