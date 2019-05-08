Синоптики дали прогноз погоди на завтра

КИЇВ. 8 травня. УНН. У найближчі три доби на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, лише 9 травня у західних та північних областях, 10-11 травня на сході країни без істотних опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".