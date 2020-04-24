Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В субботу, 25 апреля, как и в воскресенье, 26 апреля, ожидаются дожди, температура будет достигать 17-20 градусов днем. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в западных, северных и местами центральных областях, послезавтра в большинстве областей пройдут дожди, местами с грозами, в Карпатах с мокрым снегом, ночью 26 апреля в северных и центральных областях местами значительные дожди, температура ночью 4-10° тепла, днем 25 апреля 15-20°, на крайнем западе и побережье морей, 26 апреля в Украине 11-17°", - указали синоптики.
При этом указано, что в понедельник преимущественно без осадков, лишь в восточной части временами дождь; температрура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-16° тепла.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в выходные в большинстве областей, 27 апреля на востоке страны порывы 15-20 м/с.
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-10° тепла, днем 17-19°.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.