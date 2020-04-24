Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У суботу, 25 квітня, як і у неділю, 26 квітня, очікуються дощі, температура сягатиме 17-20 градусів вдень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у західних, північних та місцями центральних областях, післязавтра в більшості областей пройдуть дощі, подекуди з грозами, в Карпатах з мокрим снігом, вночі 26 квітня у північних та центральних областях місцями значні дощі; температура вночі 4-10° тепла, вдень 25 квітня 15-20°, на крайньому заході та узбережжі морів, 26 квітня в Україні 11-17°", - вказали синоптики.
При цьому вказано, що в понеділок переважно без опадів, лише у східній частині часом дощ; температрура вночі 1-6° тепла, у західних, північних та центральних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 10-16° тепла.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у вихідні в більшості областей, 27 квітня на сході країни пориви 15-20 м/с.
На Київщині завтра вночі без опадів, вдень невеликий дощ, подекуди можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-10° тепла, вдень 17-19°.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.