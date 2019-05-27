Синоптики дали прогноз погоды на первый день лета

"1 июня 20-26 °. 2-3 июня в западных, большинстве северных и местами центральных, 4-5 июня в северных и центральных, 6 июня в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью +10 -17°, в западных областях 7-13 °, днем 20-26 °, 2 июня на западе 15-21 °, в южных и восточных областях до 29 ° ", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в последний день весны в Украине будет до 32 градусов тепла .