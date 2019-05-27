Синоптики дали прогноз погоди на перший день літа

"1 червня 20-26°. 2-3 червня в західних, більшості північних та місцями центральних, 4-5 червня у північних та центральних, 6 червня в західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 10-17°, в західних областях 7-13°; вдень 20-26°, 2 червня на заході 15-21°, у південних та східних областях до 29°", - повідомили синоптики.



Як повідомляв УНН, в останній день весни в Україні буде до 32 градусів тепла.