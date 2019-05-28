Синоптики дали прогноз погоды на первые дни лета

"Жаркая неустойчивая погода: кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных областях, на Приазовье и в Крыму преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, в западных областях 8-14°; днем 23-29°, на юге и востоке страны до 33°", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в Украине на завтра объявили "желтый" уровень опасности из-за града и шквалов.



Как сообщал УНН, в последующие трое суток в западной части, 30-31 мая также и в северных и Черкасской областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, завтра на западе страны, днем 30 мая на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.