Синоптики дали прогноз погоди на перші дні літа

"Жарка нестійка погода: короткочасні дощі, грози, лише у східних областях, Приазов'ї та в Криму переважно без опадів. Температура вночі 12-18°, в західних областях 8-14°; вдень 23-29°, на півдні та сході країни до 33°", - повідомили синоптики.



Як повідомляв УНН, в Україні на завтра оголосили "жовтий" рівень небезпеки через град та шквали.



Як повідомляв УНН, у наступні три доби у західній частині, 30-31 травня також і в північних та Черкаській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра на заході країни, вдень 30 травня на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів.