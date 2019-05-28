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Синоптики дали прогноз погоди на перші дні літа

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У перші дні літа на українців чекає жарка нестійка погода. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Жарка нестійка погода: короткочасні дощі, грози, лише у східних областях, Приазов'ї та в Криму переважно без опадів. Температура вночі 12-18°, в західних областях 8-14°; вдень 23-29°, на півдні та сході країни до 33°", - повідомили синоптики. 

Як повідомляв УНН, в Україні на завтра оголосили "жовтий" рівень небезпеки через град та шквали.

Як повідомляв УНН, у наступні три доби у західній частині, 30-31 травня також і в північних та Черкаській областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, завтра на заході країни, вдень 30 травня на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території без опадів.

Українські Національні Новини

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