Сын избил отца до смерти в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Ровенской области в городе Сарны сын забил отца до смерти. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Вчера, 9 января, в полицию поступило сообщение о смерти 64-летнего жителя Сарны. Мужчина скончался в результате полученных тяжких телесных повреждений. Полицейские задержали причастного к преступлению злоумышленника.
Установлено, что 41-летний сын, который нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно поднимал руку на отца. Седьмого января, когда жена вернулась из гостей, застала избитого мужчину, который стонал от боли. За медицинской помощью пострадавший не обращался, а уже через два дня на утро умер.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.