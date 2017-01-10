Син побив батька до смерті на Рівненщині

Вчора, 9 січня, до поліції надійшло повідомлення про смерть 64-річного жителя Сарн. Чоловік помер унаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень. Поліцейські затримали причетного до злочину зловмисника.

Встановлено, що 41-річний син, який ніде не працює і зловживає спиртними напоями, неодноразово піднімав руку на батька. Сьомого січня, коли дружина повернулася із гостин, застала побитого чоловіка, який стогнав від болю. За медичною допомогою потерпілий не звертався, а вже через два дні на ранок помер.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.