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Семья оператора Галины Хатчинс, застреленной Алеком Болдуином, подала иск на съемочную группу

Семья оператора Галины Хатчинс, застреленной Алеком Болдуином, подала иск на съемочную группу

Киев • УНН

 • 20045 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Семья Галины Хатчинс, убитой на съемках вестерна "Ржавчина", подала иск против продюсеров фильма о неправомерной смерти. Об этом УНН пишет со ссылкой на Los Angeles Times.

Детали

Этот иск является последним в череде судебных разбирательств против продюсеров, вызванных стрельбой в Нью-Мексико, которая потрясла Голливуд и возобновила призывы к более жестким мерам безопасности при обращении с оружием на съемочных площадках.

42-летняя Хатчинс была смертельно ранена 21 октября, когда актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета во время репетиции. Пуля также попала в режиссера Джоэла Соузу.

Иск был подан от имени мужа Хатчинс Мэтью и их сына Олдоса против Rust Movie Productions LLC., Baldwin, 3rd Shift Media и других продюсеров фильма.

В иске также указаны имена первого помощника режиссера Дэвида Холлса, оружейницы Ханны Гутьеррес Рид и мастера реквизита Сары Закри.

"Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу не выполнили стандартных проверок безопасности и не соблюдали основные правила безопасности оружия при использовании для производства пленки с фатальными последствиями", — говорится в жалобе, поданной в окружной суд округа Санта-Фе.

Контекст

Судебный процесс является самым громким против продюсеров, на которых подали в суд члены съемочной группы, которые были свидетелями инцидента.

Это также происходит на фоне продолжающегося уголовного расследования инцидента офисом шерифа округа Санта-Фе, которое сосредоточилось на действиях Гутьеррес Рид, Холлса и Болдуина. Следователи пытались установить, как боевой патрон оказался на съемках "Ржавчины".

Согласно документам правоохранительных органов, во время репетиции Холлс вручил Болдуину копию старинного пистолета Кольт 45 калибра, назвав его "холодным", чтобы показать, что внутри нет боеприпасов. Однако в пистолете были муляжи и по крайней мере одна свинцовая пуля.

Согласно показаниям, Гутьеррес Рид зарядила оружие в тот день. Но она сказала, что не знала, что настоящие пули содержались в новой коробке с боеприпасами, доставленной на съемочную площадку в тот день.

Она рассказала, что проверяла пистолет Болдуина в тот день перед незапланированной репетицией, хотя "на самом деле не слишком много проверяла", потому что оружие было заперто в сейфе во время обеденного перерыва.

Добавим

В октябре 2021 года на съемках фильма "Ржавчина" Болдуин случайно выстрелил из реквизитного оружия, убив оператора Галину Хатчинс. Семья погибшей требует привлечь всю съемочную группу к ответственности. Они утверждают, что неразумное поведение и чрезмерная экономия средств привела Галину к гибели, из-за чего произошла трагедия.

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