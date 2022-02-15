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Сім'я оператора Галини Хатчінс, застреленої Алеком Болдуїном, подала позов на знімальну групу

Сім'я оператора Галини Хатчінс, застреленої Алеком Болдуїном, подала позов на знімальну групу

Київ • УНН

 • 20051 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сім'я Галини Хатчінс, убитої на зйомках вестерну "Іржа", подала позов проти продюсерів фільму про неправомірну смерть. Про це УНН пише з посиланням на Los Angeles Times.

Деталі

Цей позов є останнім у низці судових розглядів проти продюсерів, викликаних стріляниною в Нью-Мексико, яка потрясла Голлівуд і відновила заклики до суворіших заходів безпеки при поводженні зі зброєю на знімальних майданчиках.

42-річна Хатчінс була смертельно поранена 21 жовтня, коли актор Алек Болдуїн вистрілив з пістолета під час репетиції. Куля також потрапила в режисера Джоела Соузу.

Позов був поданий від імені чоловіка Хатчінс Метью та їхнього сина Олдоса проти Rust Movie Productions LLC., Baldwin, 3rd Shift Media та інших продюсерів фільму.

У позові також вказані імена першого помічника режисера Девіда Холлса, зброярки Ханни Гутьєррес Рід та майстра реквізиту Сари Закрі.

"Відповідач Болдуїн та інші відповідачі у цій справі не виконали стандартних перевірок безпеки та не дотримувалися основних правил безпеки зброї при використанні для виробництва плівки з фатальними наслідками", — йдеться у скарзі, поданій до Окружного суду округу Санта-Фе.

Контекст

Судовий процес є найгучнішим проти продюсерів, на яких також подали до суду члени знімальної групи, які були свідками інциденту.

Це також відбувається на тлі кримінального розслідування інциденту, що триває, офісом шерифа округу Санта-Фе, яке зосередилося на діях Гутьєррес Рід, Холлса і Болдуїна. Слідчі намагалися встановити, як бойова куля опинилася на зйомках "Іржі".

Згідно з документами правоохоронних органів, під час репетиції Холлс вручив Болдуїну копію старовинного пістолета Colt 45 калібру, назвавши його "холодним", щоб показати, що всередині немає боєприпасів. Однак у пістолеті були муляжі і принаймні одна свинцева куля.

Згідно зі свідченнями, Гутьєррес Рід зарядила зброю того дня. Але вона сказала, що не знала, що справжні кулі утримувалися в новій коробці з боєприпасами, доставленою на знімальний майданчик того дня.

Вона розповіла, що перевіряла пістолет Болдуїна того дня перед незапланованою репетицією, хоча "насправді не надто багато перевіряла", бо зброя була замкнена у сейфі під час обідньої перерви.

Додамо

У жовтні 2021 року на зйомках фільму "Іржа" Болдуїн випадково вистрілив із реквізитної зброї, вбивши оператора Галину Хатчінс. Сім'я загиблої вимагає притягти всю знімальну групу до відповідальності. Вони стверджують, що безрозсудна поведінка та надмірна економія коштів призвела Галину до загибелі, через що сталася трагедія.

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