Семь грузовиков гуманитарной помощи прибыли из Кировоградской области в Авдеевку

"На прошлой неделе по поручению Главы государства, областные государственные администрации, в том числе и Кировоградская область, включились в помощь Авдеевке. В короткие сроки, буквально за первую ночь, благодаря нашим предпринимателям и руководителям территорий мы быстро организовали помощь. И, собственно, люди имеют возможность воспользоваться той поддержкой, которая поступила из Кировоградской области в частности", - сказал глава ОГА.

Также он добавил, что помощь состояла из горюче-смазочных материалов, твердого топлива, теплой одежды, продуктов питания.

Напомним, как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Авдеевке были повреждены еще 12 домов.