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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сім вантажівок гуманітарної допомоги для Авдіївки з Кіровоградщини прибули на Донеччину

Київ • УНН

 • 4332 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кіровоградщина направила сім вантажівок гуманітарної допомоги в Авдіївку. Наразі вони всі прибули і розвантажились у Краматорську. Про це під час наради в ОДА повідомив голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, передає кореспондент УНН.

Сім вантажівок гуманітарної допомоги для Авдіївки з Кіровоградщини прибули на Донеччину

“На минулому тижні за дорученням голови держави, обласні державні адміністрації, в тому числі і Кіровоградщина, включилися в допомогу Авдіївці. У короткі терміни, буквально за першу ніч, завдячуючи нашим підприємцям і керівникам територій ми швидко організували допомогу. І, власне, люди мають можливість скористатися тією підтримкою, яка надійшла із Кіровоградщини зокрема”, — сказав посадовець.

Також він додав, що допомога стосувалася паливно-мастильних матеріалів, твердого палива, теплого одягу, продуктів харчування.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за минулу добу в Авдіївці було пошкодження ще 12 будинків.

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