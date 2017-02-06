Сім вантажівок гуманітарної допомоги для Авдіївки з Кіровоградщини прибули на Донеччину
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кіровоградщина направила сім вантажівок гуманітарної допомоги в Авдіївку. Наразі вони всі прибули і розвантажились у Краматорську. Про це під час наради в ОДА повідомив голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, передає кореспондент УНН.
“На минулому тижні за дорученням голови держави, обласні державні адміністрації, в тому числі і Кіровоградщина, включилися в допомогу Авдіївці. У короткі терміни, буквально за першу ніч, завдячуючи нашим підприємцям і керівникам територій ми швидко організували допомогу. І, власне, люди мають можливість скористатися тією підтримкою, яка надійшла із Кіровоградщини зокрема”, — сказав посадовець.
Також він додав, що допомога стосувалася паливно-мастильних матеріалів, твердого палива, теплого одягу, продуктів харчування.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за минулу добу в Авдіївці було пошкодження ще 12 будинків.