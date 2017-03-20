Сельского голову в Киевской области поймали на взятке в 250 тыс. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители задержали на горячем Мартусовского сельского голову при получении 250 тыс. евро за содействие в получении земельного участка в 4 га. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.
"Столичная прокуратура совместно с К СБУ задержали с поличным Мартусовского сельского голову (Бориспольская районная Киевской в области) при получении 250 тыс. евро за содействие в получении 4 га земельного участка", - написал Ю.Луценко.
Напомним, заместитель начальника Львовской таможни ГФС Украины пытался дать взятку военному прокурору Львовского гарнизона в размере 40 тыс. долларов.