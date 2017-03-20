Сільського голову на Київщині піймали на хабарі у 250 тис. євро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Правоохоронці затримали на гарячому Мартусівського сільського голову (Бориспільська районна Київської в області) при отриманні 250 тис євро за сприяння в отриманні 4 га земельної ділянки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"Столична прокуратура спільно з К СБУ затримали на гарячому Мартусівського сільського голову (Бориспільська районна Київської в області) при отриманні 250 тис. євро за сприяння в отриманні 4 га земельної ділянки", - написав Ю.Луценко.
Нагадаємо, заступник начальника Львівської митниці ДФС України намагався дати хабар військовому прокурору Львівського гарнізону у розмірі 40 тис. доларів.