Сільського голову на Київщині піймали на хабарі у 250 тис. євро

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Правоохоронці затримали на гарячому Мартусівського сільського голову (Бориспільська районна Київської в області) при отриманні 250 тис євро за сприяння в отриманні 4 га земельної ділянки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.

"Столична прокуратура спільно з К СБУ затримали на гарячому Мартусівського сільського голову (Бориспільська районна Київської в області) при отриманні 250 тис. євро за сприяння в отриманні 4 га земельної ділянки", - написав Ю.Луценко.

Нагадаємо, заступник начальника Львівської митниці ДФС України намагався дати хабар військовому прокурору Львівського гарнізону у розмірі 40 тис. доларів.

Українські Національні Новини

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