Силовики вынесли технику из офисов телеканала "Белсат" в Минске

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68392 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108826 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166786 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122357 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120127 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114390 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105476 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107335 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103790 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157693 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силовики вынесли технику из офисов телеканала "Белсат" в Минске

Силовики вынесли технику из офисов телеканала "Белсат" в Минске

Киев  •  УНН

 • 13615 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В двух минских офисах спутникового белорусского телеканала “Белсат”, который транслируется из Польши, сегодня прошли обыски, после которых в помещениях не осталось ни телевизионного оборудования, ни компьютеров, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, силовики вынесли из офисов всю технику и баннер с надписью “Белсат”.

Официальная причина обысков — проверка по факту “незаконного использования товарного знака”. В 2014 году Верховный суд Беларуси запретил использование названия телеканала “Белсат” как товарного знака на территории страны без согласия владельца белорусской фирмы “Белсат плюс” Андрея Белякова, зарегистрировавшего соответствующий торговый знак в 2001 году.

Руководитель отдела информационных программ телеканала Алексей Дикавицкий настоящей причиной произошедшего считает активное освещение в эфире и на сайте канала акций протеста против “декрета о тунеядцах” и разгона демонстрации в День Воли.

“Это разозлило власти, потому что мы еще имеем такой рычаг и возможности вывести "картинку" на экран, а не только показать в интернете”, — подчеркнул А.Дикавицкий.

“Белсат” был создан как структурное подразделение Польского телевидения и вещает на Беларусь с декабря 2007 года. В течение 10 лет канал безрезультатно пытается получить официальную регистрацию в МИД Беларуси.

Как сообщал УНН, 25 марта во время протестных акций по случаю Дня Воли в Беларуси были задержаны по меньшей мере 25 журналистов.

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