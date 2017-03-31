Силовики вынесли технику из офисов телеканала "Белсат" в Минске

Как сообщается, силовики вынесли из офисов всю технику и баннер с надписью “Белсат”.

Официальная причина обысков — проверка по факту “незаконного использования товарного знака”. В 2014 году Верховный суд Беларуси запретил использование названия телеканала “Белсат” как товарного знака на территории страны без согласия владельца белорусской фирмы “Белсат плюс” Андрея Белякова, зарегистрировавшего соответствующий торговый знак в 2001 году.

Руководитель отдела информационных программ телеканала Алексей Дикавицкий настоящей причиной произошедшего считает активное освещение в эфире и на сайте канала акций протеста против “декрета о тунеядцах” и разгона демонстрации в День Воли.

“Это разозлило власти, потому что мы еще имеем такой рычаг и возможности вывести "картинку" на экран, а не только показать в интернете”, — подчеркнул А.Дикавицкий.

“Белсат” был создан как структурное подразделение Польского телевидения и вещает на Беларусь с декабря 2007 года. В течение 10 лет канал безрезультатно пытается получить официальную регистрацию в МИД Беларуси.

Как сообщал УНН, 25 марта во время протестных акций по случаю Дня Воли в Беларуси были задержаны по меньшей мере 25 журналистов.