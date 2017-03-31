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Силовики винесли техніку з офісів телеканалу "Белсат" у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У двох мінських офісах супутникового білоруського телеканалу “Белсат”, який транслюється з Польщі, сьогодні відбулися обшуки, після яких у приміщеннях не залишилося ані телевізійного обладнання, ані комп’ютерів, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, силовики винесли з офісів усю техніку та банер із написом “Белсат”.

Офіційна причина обшуків — перевірка за фактом “незаконного використання товарного знака”. У 2014 році Верховний суд Білорусі заборонив використання назви телеканалу “Белсат” як товарного знака на території країни без згоди власника білоруської фірми “Белсат плюс” Андрія Бєлякова, який зареєстрував відповідний торговий знак у 2001 році.

Керівник відділу інформаційних програм телеканалу Олексій Дікавицький вважає справжньою причиною того, що сталося активне висвітлення в ефірі і на сайті каналу акцій протесту проти “декрету про дармоїдів” і розгону демонстрації в День Волі.

“Це розлютило владу, тому що ми ще маємо такий важіль і можливості вивести "картинку" на екран, а не тільки показати в інтернеті”, — підкреслив А.Дікавицький.

“Белсат” був створений як структурний підрозділ Польського телебачення і веде мовлення на Білорусь із грудня 2007 року. Протягом 10 років канал безрезультатно намагається отримати офіційну реєстрацію в МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНН, 25 березня під час протестних акцій з нагоди Дня Волі в Білорусі були затримані щонайменше 25 журналістів.

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