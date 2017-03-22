Сильное землетрясение всколыхнуло остров Бали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сильное землетрясение на индонезийском курортном острове Бали в среду заставило людей паниковать и выбежать из зданий, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Землетрясение не вызывал цунами", - заявил представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурва Нугрохо.
"Больше всего люди испытали шок от землетрясения в провинции Бали", - добавил он.
Агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром на глубине 117 километров в около 23 км к востоку от столицы провинции Денпасар.
Геологическая служба США, однако, зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,5.
Индонезия находится в пределах Тихоокеанского огненного кольца, где сталкиваются тектонические плиты и вызывают частые сейсмическую и вулканическую активности.
Напомним, недавно на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3.