Сильное землетрясение всколыхнуло остров Бали

"Землетрясение не вызывал цунами", - заявил представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурва Нугрохо.

"Больше всего люди испытали шок от землетрясения в провинции Бали", - добавил он.

Агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром на глубине 117 километров в около 23 км к востоку от столицы провинции Денпасар.

Геологическая служба США, однако, зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,5.

Индонезия находится в пределах Тихоокеанского огненного кольца, где сталкиваются тектонические плиты и вызывают частые сейсмическую и вулканическую активности.

Напомним, недавно на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3.