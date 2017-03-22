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Сильний землетрус сколихнув острів Балі

Сильний землетрус сколихнув острів Балі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Сильний землетрус на індонезійському курортному острові Балі в середу змусив людей панікувати і вибігти з будівель, передає УНН з посиланням на Anadolu.

"Землетрус не викликав цунамі", - заявив представник національного агентства з боротьби зі стихійними лихами Сутопо Пурво Нугрохо.

"Найбільше люди відчули шок від землетрусу в провінції Балі", - додав він.

Агентство зафіксувало землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром на глибині 117 кілометрів за близько 23 км на схід від столиці провінції Денпасар.

Геологічна служба США, однак, зареєструвала замлетрус магнітудою 5,5.

Індонезія перебуває в межах Тихоокеанського вогняного кільця, де стикаються тектонічні плити і викликають часті сейсмічну і вулканічну активності.

Нагадаємо, нещодавно на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 5,3.

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