Сильное землетрясение всколыхнуло берег Антарктиды

Детали

По данным службы, эпицентр, зафиксированного в 7:19 по киевскому времени в субботу, землетрясения находился примерно в 800 км от побережья Антарктиды и в 1889 км к югу от города Хобарт на острове Тасмания.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Справка

Рельеф Антарктиды под льдом достаточно сложный. Антарктида является единственным материком нашей планеты, на котором не зафиксировано значительных землетрясений. Кроме того, Антарктиду окружают подвижные срединно-океанические хребты. На материке работает более полутора десятка сейсмических станций, наблюдение за движениями земной коры ведут уже давно. Первое землетрясение здесь было зафиксировано в 1985 году. В Антарктиде обнаружено несколько огромных разломов земной коры. Один из них протянулся через Море Уэдделла до окраины материка.

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