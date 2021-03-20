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Сильний землетрус сколихнув берег Антарктиди

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 стався в акваторії Тихого океану в 764 км на північний захід від острова Маккуорі (Австралія, штат Тасманія), повідомляє Геологічна служба США, пише УНН.

Деталі

За даними служби, епіцентр, зафіксованого о 7:19 за київським часом у суботу, землетрусу перебував приблизно в 800 км від узбережжя Антарктиди і в 1889 км на південь від міста Гобарт на острові Тасманія.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як "руйнівний".

Довідково

Рельєф Антарктиди під льодом досить складний. Антарктида є єдиним материком нашої планети, на якому не зафіксовано значних землетрусів. Окрім того, Антарктиду оточують рухомі серединно-океанічні хребти. На материку працює більше півтора десятка сейсмічних станцій, спостереження за рухами земної кори ведуть уже давно. Перший землетрус тут було зафіксовано 1985 р. В Антарктиді виявлено декілька величезних розломів земної кори. Один із них простягнувся через море Ведделла до окраїни материка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Острови у Тихому океані сколихнув землетрус

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